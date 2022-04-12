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Вторник, 12 апреля, 2022

Имущество роддома №4 передадут в собственность Рязанского медуниверситета

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Имущество роддома №4 передадут в собственность Рязанского медуниверситета

Александр Ильин

Имущества родильного дома №4 передадут в собственность Рязанского медицинского университета имени И.П. Павлова, сообщает пресс-служба облправительства. 

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В настоящий момент роддом №4 находится в собственности городской клинической больницы №10 ГБУ РО «ОКБ». Совещание по вопросу передачи имущества прошло 11 апреля. 

По словам губернатора Любимова, это решение позволит создать в регионе «еще одну мощную современную больницу с хорошей высокотехнологичной базой». 

Глава региона дал поручения для проведения необходимой работы.

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