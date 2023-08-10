Четверг, 10 августа, 2023
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Именитые полицейские-спортсмены провели для рязанских школьников утреннюю разминку

7info

В детский оздоровительный лагерь «Орбита» в Спасском районе приехали заместитель Председателя Рязанской областной организации общества «Динамо», мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, чемпион Европы и мира, майор внутренней службы Андрей Волков, старший инструктор Рязанской областной организации общества «Динамо», мастер спорта по легкой атлетике, чемпион Европы, инспектор ДПС Госавтоинспекции лейтенант полиции Мария Именина.

Они приехали к ребятам, чтобы провести утреннюю разминку. В организации «Зарядки со стражем порядка» в лагере «Орбита» приняла участие Председатель общественного совета при отделе МВД России по Спасскому району, главный редактор газеты «Спасские вести» Елена Смысленова. Общественница вышла на площадку вместе со спортсменами, чтобы сделать зарядку, и показала замечательную спортивную форму.

Перед зарядкой Андрей Волков напомнил ребятам о важности занятий физкультурой и спортом для сохранения здоровья и качества жизни. Чемпион пригласил желающих заниматься в спортивные клубы общества «Динамо» и заверил, что там компетентные тренеры приложат максимум усилий для развития спортивного потенциала.

Председатель общественного совета при отделе МВД России по Спасскому району Елена Смысленова призвала ребят заботиться о своем здоровье. Елена Владимировна отметила, что зарядка и физкультура позволяет сохранить силу и бодрость на всю жизнь.

— Представители общественного совета при отделе МВД России по Спасскому району прикладывают множество усилий для пропаганды здорового образа жизни и занятий физкультурой в молодежной среде и готовы собственным примером показывать ребятам важность даже обычной утренней зарядки.

Вокруг спортсменов и общественницы собрался весь лагерь — ребята и вожатые — более 150 человек. В веселой и познавательной манере импровизированные тренеры показывали ребятам простые движения, которые помогли всем зарядиться энергией на новый день. «Медленную» часть зарядки провел мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо Андрей Волков, а «быструю» — мастер спорта по легкой атлетике Мария Именина.

Ребята с удовольствием повторяли упражнения и пообещали не забывать о зарядке каждое утро.

Всероссийская акция МВД России «Зарядка со стражем порядка» приурочена ко Дню физкультурника и проходит в разных районах области.

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