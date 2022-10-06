Четверг, 6 октября, 2022
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Илон Маск сделал новое заявление по Украине

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Авторство: Debbie Rowe. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86942501

Американский миллиардер Илон Маск написал в твитер, что большинство жителей восточной части Украины предпочитают Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Макс отметил, что некоторые регионы Украины, в которых преобладает русскоязычное население, предпочитают быть с Россией. Большая же часть безоговорочно хочет быть частью Украины.

Таким образом Маск ответил американскому сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его предложение о проведении новых референдумов под эгидой ООН. Также основатель Тесла ранее заявил, что Крым — часть России.

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