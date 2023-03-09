Илья Авербух поддержал Романа Костомарова ледовым шоу в Петербурге

В среду, 8 марта, в Северной столице прошло шоу «Ледниковый период», режиссёром которого выступил Илья Авербух. Мероприятие прошло в поддержку Романа Костомарова, – пишет Федеральное агентство новостей.

В программе «Письма любви» Елизавета Туктамышева представила премьеру сольного номера. Своим выступлением порадовали зрителей Евгения Медведева в паре с актёром Фёдором Федотовым. Специальным гостем шоу стал певец Александр Панайотов. Именно под его музыку выступил серебряный призёр Олимпиады 2018 года Михаил Коляда.

На протяжении всего шоу зрители могли оставить письма поддержки Костомарову. Поклонники желали фигуристу скорейшего выздоровления, а его семье – сил и терпения. В настоящее время состояние 46-летнего олимпийского чемпиона стабильно.