Июнь в «М5 Молл»: День защиты детей, бесплатные праздники и конкурс рисунков

Первый летний месяц в рязанском ТРЦ «М5 Молл» – это время ярких и по-настоящему летних мероприятий. Развлекательное направление для маленьких гостей центра в июне представляют «детские субботы», которые откроет большой праздник, приуроченный ко Дню защиты детей.

Продолжая добрые субботние традиции День защиты детей отметят в «М5 Молл» в субботу, 3 июня. Праздничная программа будет интересна не только детям, но и родителям–ведь нет ничего лучшего провести этот день вместе с со своими детьми. В афише праздника: кукольный спектакль о настоящей дружбе и добре «Под грибом», игровая программа с аниматорами, деревянная игротека с головоломками и увлекательными играми, творческий мастер-класс, участники которого смогут собственноручно приготовить лакомство всех сладкоежек мира—сахарную вату. А также гости праздника увидят шоу собачек, виртуозно исполняющих цирковые номера. Начало праздника в 14:30. Место встречи: зона Трех фонтанов. Возрастное ограничение 6+. Вход СВОБОДНЫЙ.

10 июня (суббота) молловскую команду ждут большие приключения в легендарной игре «Майнкрафт». Детям предстоит сложная и полная приключений задача – преодолеть массу препятствий, сразиться с пещерными пауками, но в итоге пройти миссию и добыть камни для алмазного меча. А на занятии бесстрашная команда научится делать забавные «бомбочки для ванной». Завершится «детская суббота» ярким и воздушным ленточным шоу. Начало в 14:30. Место встречи: зона Трех фонтанов. Возрастное ограничение 6+. Вход СВОБОДНЫЙ.

17 июня (суббота) детям предстоит не менее опасная и очень ответственная миссия – вернуть планете радость и веселье, которое намерены похитить злодеи. Победить зло и выполнить задание участникам квеста помогут дружба, доброта и работа в сплоченной команде. Отличительные знаки за выполнение сложной миссии – значки «Супергероев» – ребята создадут на творческом занятии. А завершится праздник увлекательным крио-шоу. Начало в 14:30. Место встречи: зона Трех фонтанов. Возрастное ограничение 6+. Вход СВОБОДНЫЙ.

24 июня (суббота) детей приглашают в необычную экскурсию – пройтись «По индейским тропам». Ребята станут гостями индейского племени и познакомятся с его бытом, узнают о лассо и обитателях прерий – мустангах, научатся седлать коней и приоткроют тайну особых индейских ритуалов. А с творческого занятия дети заберут с собой настоящие индейские амулеты с перьями, созданные собственными руками. Завершится «детская суббота» громким «шарах-барах-шоу», где разрешается «лопать» воздушные шары и веселиться от души.

Начало в 14:30. Место встречи: зона Трех фонтанов. Возрастное ограничение 6+. Вход СВОБОДНЫЙ.

И еще об июньских мероприятиях «М5 Молл» для детей. До 10 июня в ТРЦ проходит конкурс детского рисунка «Лето это…». Главный приз – набор LEGO. Участникам необходимо подготовить рисунок на летнюю тему, подписать работу и принести ее на стойку информации, где администраторы присвоят рисунку порядковый номер и разместят его на специальном выставочном стенде. Победителя конкурса определят с помощью народного голосования в официальной группе ТРЦ «М5 Молл» во «ВКонтакте».