«Их хлопнут на месте»: в Ярославле родители взбунтовались против охраны в школах и садах

Ярославские родители раскритиковали устоявшуюся систему охраны в школах и детских садах после нападения на учебное заведение в Ижевске, пишет Про Город.

Инцидент произошел 26 сентября. В результате стрельбы в местной школе №88 погибли 17 человек, большая часть из них – дети.

Жители Ярославля отметили, что зачастую на должность охранника набирают пенсионеров, которые не смогут защитить учебное заведение от таких трагедий.

«В наших школах и садах ничуть не лучше: такие же охранники одуванчики сидят, они и кнопку нажать не успеют как их хлопнут прямо на месте! Давайте уже существенные меры принимать по охране наших детей», – отметила одна из жительниц города.

Родители считают, что что охранниками должны быть служившие люди, которые смогут задержать человека при попытке проникнуть в школу.

В качестве озвученных предложений фигурирует установка специальных защитных кабин с тревожными кнопками, железных дверей в классах и системы оповещения.