Игумен Лука прочитал в рязанской библиотеке стихи Пастернака

9 февраля в преддверии дня рождения Пастернака зал рязанской библиотеки имени Есенина за полчаса до начало спектакля был уже заполнен до отказа. Пришлось сажать зрителей прямо на сцену, по обеим сторонам от главных исполнителей – Игумена Луки (Степанова) и пианиста, лауреата Международных и Всероссийских конкурсов Евгения Антипова. И еще ставить стулья в коридор у открытых дверей. Блистательные артисты, которых рязанская публика знает уже давно, и собрали такое количество своих поклонников в Есенинке. И, конечно, Пастернак, который был связан с Рязанью, и которому установили мемориальную доску в центре нашего города. Всё в этот вечер было подчинено духу высокой поэзии.

Игумен Лука (Степанов) читал знаменитые стихи Бориса Пастернака и рассказывал о его трагической судьбе, а пианист Евгений Антипов играл на рояле Баха, Шумана и Рахманинова. Музыка и поэзия органично переходили друг в друга, создавая глубину переживаний художественных образов.Люди, давно истосковавшиеся по великому русскому слову, по классической музыке и поэзии, пришли в библиотеку на концерт-спектакль в надежде прикоснуться к высоте чувств, о которых большие поэты слагают стихи, а большие композиторы сочиняют мелодии. «Нас возвышающий обман», — так гениально об искусстве словами Пушкина. Грандиозные метафоры Пастернака были не единожды переосмыслены отцом Лукой, в каждую строку он вкладывал христианский смысл. Первое образование, полученное в одном из лучших театральных вузов страны пригодилось и оказалось востребованным, и в нынешнем положении священнослужителя.

Отец Лука преподает студентам теологию в РГУ имени С.А. Есенина и руководит Спасо-Преображенским мужским монастырем в Пронске, а еще занимается огромной миссионерской и просветительской деятельностью в Рязани. И моноспектакль по стихам Пастернака — часть его большой духовной работы. А известный в Рязани и в России пианист Евгений Антипов активно занимается благотворительной деятельностью. И дает бесплатные концерты в музеях и библиотеках Рязани, пропагандируя классический репертуар. Впереди у творческого дуэта концерты-спектакли по Мандельштаму и другим поэтам серебряного века. Браво нашим талантливым современникам, творчество которых вдохновляет большое количество рязанцев, спешащих на встречу с прекрасны