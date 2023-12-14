Игумен Лука объяснил, зачем поститься перед Рождеством

Рождество Христово, которое православные христиане встречают 7 января, предворяет сорокадневный пост. Многие задаются вопросом: ради чего люди постятся перед Рождеством? Тем более, что постные дни приходятся на новогодние торжества, наполненные весёлыми мероприятиями, праздничной едой и алкоголем. Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука объяснил 7info важное значение Рожественского поста в рамках нашей традиционной рубрики «Батюшка подскажет».

Священник обращает внимание: всякий великий праздник предваряет подготовка к нему. Чтобы оказаться на уровне высокого духовного торжества, надо пройти духовную подготовку. И речь идёт не только о пищевых ограничениях. Пост — это ещё и усугубление молитвы, отказ от суетных, а порой и греховных занятий:

— Всё это создаёт в душе такую весну, такое пробуждение, такую трезвенность и бодренность, которые помогают к празднику оказаться на высоте, участвовать в нём в лучшем состоянии души с максимальным осознанием радостного события — Рождества Христова. Приход в мир Спасителя — это потребность для падшей человеческой природы, это пробуждение от греховных состояний, это путь нашего возвращения к единству с Господом, — обращает внимание игумен Лука.

Ранее священник ответил на вопрос, как перестать завидовать богатству и положению окружающих.