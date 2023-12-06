Среда, 6 декабря, 2023
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Рязанский священник рассказал, как перестать завидовать богатству и положению окружающих

7info7
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Наблюдая за жизнью других, человек невольно поддаётся сравнению. И в процессе наблюдения выясняется, что у этих других и положение в обществе лучше, и материальный достаток выше, и сама жизнь — комфортнее и интереснее. От того могут появиться злоба, зависть и обидные мысли: почему одним всё, а другим ничего? Допустимы ли для благочестивого христианина подобные чувства и сравнения? Как побороть их?

С интересного ракурса на этот вопрос в рубрике 7info «Батюшка подскажет» помогает взглянуть настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов). В пример он приводит завет апостола Павла, который поощрил здоровое состязание. И состязание это вовсе не за богатство, земные блага и почёт, то есть мирское и суетное. Речь идёт о состязании за благочестие. Обращая внимание на добрые качества и помыслы окружающих, прививая себе всё самое светлое от других и стараясь не отставать от ближних в благочестивых поступках и мыслях, человек возрастает в величии души своей.

— Излишние переживания о материальных благах ближнего обличают порой не христианина, а язычника по душе. Потому что именно у язычника, человека, для которого нет понятия о Вездесущем и Всемогущем Боге, все ценности как раз фокусируются на земных удовольствиях, благах, которые приобретаются за деньги, — объясняет отец Лука.

Потому и важно для христианина уступить время не погоне за мирским и суетным, а взращиванию в своей душе добрых ростков, появившихся из наблюдений за достижениями ближнего:

— Несомненно, при этом нужно учиться различать мелкое, суетное, временное, что может увлекать за собой, поселять недобрые чувства к ближнему, и подлинное богатство, которым апостол Павел называет сочетание благочестия и благодушия, — заключает игумен Лука.

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