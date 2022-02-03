Игорь Ковалев уволился с должности начальника управления и энергетики ЖКХ мэрии Рязани

Игорь Ковалев написал заявление об увольнении с должности начальника управления и энергетики ЖКХ администрации Рязани, сообщает «Новая газета»-Рязань, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, Ковалев — один из фигурантов дела о «площадке-призраке» в Лесопарке. 20 декабря Советский районный суд Рязани вынес приговор ему, бывшему и. о. главы администрации города Карабасову и директору компании-подрядчика ООО «Уютный двор62» Михаилу Пузанову.

Ковалева, по решению суда, признали виновным, приговорили к 4 годам колонии. До этого он 2,5 года находился под домашним арестом.