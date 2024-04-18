Генпрокуратура поручила проверить высказывание Татьяны Лазаревой* об атаках украинских беспилотников на российские города, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, телеведущая призналась, что радуется, когда видит новости о дронах ВСУ на территории России.

Проверить заявление Лазаревой* просила депутат Елена Ямпольская. По ее мнению, юмористка цинично прокомментировала террористические атаки со стороны Украины.

Лазарева* рассказывала о планах осенью баллотироваться в Мосгордуму.

*Внесена в реестр иноагентов.