И.о. мэра Рязани проверил ход благоустройства Кремлевского сквера

2 сентября в ходе рабочего осмотра города Виталий Артемов посетил Кремлевский сквер, где начались работы по благоустройству.

В сквере уже сняли и упаковали тротуарную плитку с пешеходных дорожек. Ее перевезут в дирекцию благоустройства города, чтобы использовать повторно. В планах – привести в порядок пешеходные дорожки, установить городские качели, 30 скамеек и столько же урн, детскую площадку и комплекс свето-динамических фонтанов.

В данный момент продолжаются работы по планировке территории. Глава администрации отметил, что подрядчики взяли хороший темп работ и призвал не снижать его.

Параллельно с благоустройством на территории сквера идет ремонт теплотрассы. Виталий Артемов поручил ускорить его темпы, сообщает пресс-служба администрации.

Все работы должны быть завершены до 30 ноября.