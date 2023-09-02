Суббота, 2 сентября, 2023
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И.о. мэра Рязани проверил ход благоустройства Кремлевского сквера

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Фото: сайт администрации

2 сентября в ходе рабочего осмотра города Виталий Артемов посетил Кремлевский сквер, где начались работы по благоустройству.

В сквере уже сняли и упаковали тротуарную плитку с пешеходных дорожек. Ее перевезут в дирекцию благоустройства города, чтобы использовать повторно. В планах – привести в порядок пешеходные дорожки, установить городские качели, 30 скамеек и столько же урн, детскую площадку и комплекс свето-динамических фонтанов.

В данный момент продолжаются работы по планировке территории. Глава администрации отметил, что подрядчики взяли хороший темп работ и призвал не снижать его.

Параллельно с благоустройством на территории сквера идет ремонт теплотрассы. Виталий Артемов поручил ускорить его темпы, сообщает пресс-служба администрации.

Все работы должны быть завершены до 30 ноября.

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