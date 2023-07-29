Суббота, 29 июля, 2023
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И. о. главы администрации Касимова Ясинский проверил дороги

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И. о. главы администрации Касимова Борис Ясинский проверил ход выполнения работ по нанесению разметки на нескольких участках дорог в городе, а также осмотрел участок дороги в микрорайоне Сиверка, где сейчас проходит капитальный ремонт дорожного покрытия и благоустройство тротуаров.

По итогам обхода запланировали встречу с подрядчиком на рабочей неделе, где стоит обсудить ряд возникающих вопросов по укладке тротуарной плитки, отработать замечания, чтобы как можно скорее привести данный участок в нормативное состояние.

И. о. главы администрации Касимова Ясинский проверил дороги
И. о. главы администрации Касимова Ясинский проверил дороги
И. о. главы администрации Касимова Ясинский проверил дороги

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