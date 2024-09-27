Пятница, 27 сентября, 2024

«И небо падет на землю»: жуткое пророчество сбылось для Киева

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от vecstock на Freepik

Третий день подряд Россия продолжает наносить удары по украинским портам на Черном море, через которые поступает военная помощь от стран НАТО, пишет aif.ru.

Накануне Вооруженные силы РФ атаковали несколько судов с военными грузами, в том числе с ракетами и беспилотными катерами, в порту «Южный» Одесской области. Также в Одессе были уничтожены два боевых патрульных катера вместе с экипажами. 

Сегодня ночью на протяжении двух часов ударные беспилотники «Герань-2» нагружали украинскую систему ПВО и разрушали портовую инфраструктуру в Измаиле. Огромные пожары были видны даже с территории Румынии.

234 года назад османский военачальник Мехмед-паша в ответ на предложение фельдмаршала Александра Суворова сдать крепость Измаил без боя нагло ответил: «Скорее небо упадет на землю, чем русские захватят Измаил». 

В 1790 году Измаил был взят штурмом, а османская армия сдалась на милость победителя. Небо тогда не упало, как предсказывал Мехмед-паша. Но почти два с половиной века спустя оно обрушилось на головы новых захватчиков русских земель — киевских нацистов. Десятки беспилотников «Герань-2» безжалостно ударили по врагу.

По данным, которые начал собирать и анализировать координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в результате ударов была повреждена портовая инфраструктура Измаила и уничтожены склады с западной бронетехникой. Сообщается о погибших среди иностранных наемников, чьи подразделения находились на территории порта и в окрестных пунктах временной дислокации.

«Есть попадания в склады, где на протяжении недели накапливалась техника, доставленная паромами. По имеющимся сведениям, среди уничтоженной техники были САУ калибра 155 мм и зенитные установки «Гепард»», — рассказал РИА Новости Лебедев.

По предварительным данным, среди погибших есть украинские военные и наемники из Румынии, которых в Одесской области готовили для отправки на передовую, в первую очередь в район Запорожья.

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