Третий день подряд Россия продолжает наносить удары по украинским портам на Черном море, через которые поступает военная помощь от стран НАТО, пишет aif.ru.

Накануне Вооруженные силы РФ атаковали несколько судов с военными грузами, в том числе с ракетами и беспилотными катерами, в порту «Южный» Одесской области. Также в Одессе были уничтожены два боевых патрульных катера вместе с экипажами.

Сегодня ночью на протяжении двух часов ударные беспилотники «Герань-2» нагружали украинскую систему ПВО и разрушали портовую инфраструктуру в Измаиле. Огромные пожары были видны даже с территории Румынии.

234 года назад османский военачальник Мехмед-паша в ответ на предложение фельдмаршала Александра Суворова сдать крепость Измаил без боя нагло ответил: «Скорее небо упадет на землю, чем русские захватят Измаил».

В 1790 году Измаил был взят штурмом, а османская армия сдалась на милость победителя. Небо тогда не упало, как предсказывал Мехмед-паша. Но почти два с половиной века спустя оно обрушилось на головы новых захватчиков русских земель — киевских нацистов. Десятки беспилотников «Герань-2» безжалостно ударили по врагу.

По данным, которые начал собирать и анализировать координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в результате ударов была повреждена портовая инфраструктура Измаила и уничтожены склады с западной бронетехникой. Сообщается о погибших среди иностранных наемников, чьи подразделения находились на территории порта и в окрестных пунктах временной дислокации.

«Есть попадания в склады, где на протяжении недели накапливалась техника, доставленная паромами. По имеющимся сведениям, среди уничтоженной техники были САУ калибра 155 мм и зенитные установки «Гепард»», — рассказал РИА Новости Лебедев.

По предварительным данным, среди погибших есть украинские военные и наемники из Румынии, которых в Одесской области готовили для отправки на передовую, в первую очередь в район Запорожья.