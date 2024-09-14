Суббота, 14 сентября, 2024

Хутор на Кубани живет в страхе после убийства школьницы

Автор: powder

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Жители хутора Бураковский в Краснодарском крае живет в страхе после убийства 12-летней школьницы, пишет РИА Новости.

Убийцу девочки не могут найти уже две недели. У Следственного комитета пока нет зацепок, а местные боятся, что маньяк скрывается среди них.

Трагедия произошла 1 сентября, тогда девочка проводила вечер у подруги. После этого она поехала домой на велосипеде и не доехала до дома.

Вскоре ребенка нашли в зарослях травы у реки Мокрой в нескольких десятках метров от дороги. До дома школьница не успела доехать полкилометра.

СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту убийства малолетней. Следователи опросили всех хуторян, осмотрели автомобили, взяли тесты ДНК.

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