Хулиганы, избившие прохожих в Рязани, получили по 4 года колонии

Железнодорожный районный суд Рязани признал двух мужчин виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное группой лиц, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В июле 2024 года 29-летние осужденные, находясь в кафе, употребляли алкогольные напитки. Покинув заведение, они догнали трёх мужчин, шедших впереди, и избили. Также досталось молодому человеку, пытавшемуся заступиться за пострадавших.

Подсудимые вину признали.

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В качестве наказания хулиганы получили по 4 года колонии общего режима.