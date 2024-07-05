Пятница, 5 июля, 2024

Хубезов поздравил сотрудников общественной приемной ЕР в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов поздравил сотрудников общественной приемной партии «Единая Россия» в Рязанской области с 16-летием.

Дмитрий Анатольевич отметил, что давно и плодотворно работает с общественной приёмной и поблагодарил сотрудников за успешное взаимодействие.

В ходе встречи парламентарий рассказал о своей работе в зоне СВО, а также о запуске программы партии «Единая Россия» «Готов к санитарной обороне», куратором которой он является.

В рамках программы проходит расширенное обучение первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, химбиозащите с последующим выпуском инструкторов, которые будут получать значки за подготовку других людей.

Программа уже хорошо зарекомендовала себя в ряде регионов. Дмитрий Хубезов высказал уверенность в том, что и для Рязанской области она будет актуальной и востребованной.

Хубезов поздравил сотрудников общественной приемной ЕР в Рязанской области

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