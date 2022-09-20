Вторник, 20 сентября, 2022
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«Хреново у нас дела»: в Екатеринбурге произошел массовой техническом сбой в больницах

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В поликлиниках Екатеринбурга произошел технический сбой, из-за которого врачи сетуют на проблемы с работой, пишет E1.RU.

Медики пояснили, что основная информационная система МИР, на которой завязаны все приемы и услуги, не работает с 15 сентября. При этом пациентов продолжают принимать. В итоге многие жалуются на очереди и проблемы с получением больничных и льготных лекарств.

В частности, пациенты говорят, что такая ситуация наблюдается в больницах № 2, 6, 24 и 33, а также в поликлинике детской городской больницы № 13.

«Хреново у нас дела, не работает ничего.  Уже две недели программа АИС МИР то работает, то не работает, а с четверга вообще труба», – делится заведующая одной из поликлиник.

В пятницу, 16 сентября, на совещании регионального Минздрава и Минцифры главврачам обещали решить проблему.

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