Пятница, 23 сентября, 2022
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Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» одержал первую победу в сезоне

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Фото: ХК "Рязань-ВДВ"

Команда «Рязань-ВДВ» одержала первую победу в сезоне. 22 сентября на своём льду со счётом 1:0 над альметьевским «Нефтяником». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Единственную шайбу забросил в середине второго периода нападающий Никита Гончаров.

Вратарь Игорь Сапрыкин отыграл за «Рязань-ВДВ» первый матч на ноль, отразив 23 броска.

И.о. главного тренера «Рязань-ВДВ» Артём Седунов одержал первую победу в качестве главного тренера команды ВХЛ.

Рязанская команда прервала серию из шести поражений на старте сезона и ушла с последнего 26-го места в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ-2022/23.

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