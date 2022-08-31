Среда, 31 августа, 2022
Татьяна Проводина

Ходатайство следствия об аресте Александра Логунова рассмотрит суд в столице

Александра Логунова доставили в Басманный суд Москвы и предъявили обвинение в распространении порнографии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«В Басманный районный суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Логунова А.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ , – сообщила собеседница агентства.

Суд рассмотрит ходатайство следователей об аресте мужа пропавшей год назад Елены Логуновой в ближайшее время.

Адвокат Александра Логунова ранее заявлял, что следственных действий по уголовному делу об исчезновении супруги не проводилось.

Уголовное дело об исчезновении 26-летней рязанки в сентябре прошлого года глава СКР Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства.

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