Ходатайство следствия об аресте Александра Логунова рассмотрит суд в столице

Александра Логунова доставили в Басманный суд Москвы и предъявили обвинение в распространении порнографии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
Суд рассмотрит ходатайство следователей об аресте мужа пропавшей год назад Елены Логуновой в ближайшее время.
Адвокат Александра Логунова ранее заявлял, что следственных действий по уголовному делу об исчезновении супруги не проводилось.
Уголовное дело об исчезновении 26-летней рязанки в сентябре прошлого года глава СКР Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства.