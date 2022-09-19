ХК «Рязань-ВДВ» уволил тренера после пяти поражений подряд

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» расторг контракт с главным тренером Александром Ардашевым. Исполняющим обязанности главного тренера команды Всероссийской хоккейной лиги «Рязань-ВДВ» назначен Артём Седунов. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Артём Петрович Седунов — главный тренер молодёжной команды «Рязань-ВДВ», в сезоне 2021/22 добившейся лучшего результата в истории рязанского хоккея — финала плей-офф НМХЛ. 34-летний специалист — омский воспитанник, защитник. В КХЛ выступал за «Амур» и ХК «Сочи». В ВХЛ — за команды «Лада» (Тольятти), «Кубань» (Краснодар), «Химик» (Воскресенск), «Молот-Прикамье» (Пермь). На протяжении трёх сезонов с 2016 по 2019 год — защитник ХК «Рязань». В сезоне 2020/21 входил в тренерский штаб ХК «Рязань». В сезоне 2021/22 — главный тренер МХК «Рязань-ВДВ». В текущем сезоне — тренер защитников «Рязань-ВДВ» в ВХЛ.

Артём Седунов, фото ХК «Рязань-ВДВ»

Под руководством главного тренера Александра Ардашева команда «Рязань-ВДВ» потерпела пять поражений в пяти матчах на старте текущего регулярного чемпионата ВХЛ, завоевав лишь одно единственное очко – в домашнем поражении по буллитам от пензенского «Дизеля» 9 сентября.

Очередной проигрыш случился в воскресенье, 18 сентября, на своём льду от «Молота» со счётом 2:5. Пермская команда вела по ходу встречи 2:0, затем рязанская сравняла 2:2, однако в итоге гости довели счёт до крупного в свою пользу.

В тренерский штаб Александра Ардашева помимо Артёма Седунова входили тренер нападающих Павел Воробьёв и тренер вратарей Евгений Еграшин.