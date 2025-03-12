ХК «Рязань-ВДВ» проиграл в Ханты-Мансийске

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» начал заключительную выездную серию регулярного сезона ВХЛ с поражения. В Ханты-Мансийске рязанцы встречались с местной «Югрой» и проиграли — 0:2.

Валерий Кулибаба, главный тренер ХК «Рязань-ВДВ»:

— К сожалению, так нам и не удалось сломать оборону соперника в этом сезоне, не забили ни одного гола. Но в целом ребята старались и очень было видно, что они хотели.

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Моментами удавалось навязывать свою игру и были неплохие моменты. Довольно дисциплинированно сыграли, за исключением моментов во втором периоде. Сегодня заработали удаление, но спецбригада не справилась со своей задачей, были моменты, в которые могли забить.

Отлично отыграл наш вратарь, Сава, здорово играл и держал нас в игре до последней минуты, пытался нам помочь. Но сегодня мы уезжаем без набранных очков.

Первые семь минут мы выглядели достаточно плохо в плане движения, потом где-то мы могли навязывать и начали прибавлять и получили необязательный гол в конце первого периода. Из-за своих грубейших ошибок привезли себе гол, но не опустили руки.

Во втором периоде, учитывая мастерство соперника, удалось им сделать наложение и закрыть нас в зоне надолго, чем они и воспользовались. Мы во втором периоде сегодня не смогли вообще ничего навязать.

В третьем мы старались, но сегодня выиграл тот, у кого мастерства оказалось гораздо больше.