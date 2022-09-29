ХК «Рязань-ВДВ» проиграл в гостях действующему чемпиону ВХЛ

ХК «Рязань-ВДВ» в упорном матче в Тюмени уступил действующему чемпиону ВХЛ «Рубину» со счётом 3:4. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Рязанская команда, играя на равных с одним из лидеров чемпионата и перебросав его по итогу, дважды вела по ходу встречи. Соперник решил судьбу матча в свою пользу в середине третьего периода, забросив две шайбы подряд.

Финальный штурм ворот соперника — в большинстве, заменив вратаря на шестого полевого игрока — успеха нашей команде не принёс. Сократить счёт до минимума удалось благодаря голу защитника Ярослава Бусыгина за секунду (!) до окончания основного времени.

Это был второй из четырёх матчей «Рязань-ВДВ» во время первого выездного турне в этом сезоне. Следующие 1 и 3 октября в Санкт-Петербурге — против «СКА-Невы» и «Динамо» соотвественно.

«Рубин» (Тюмень) — «Рязань-ВДВ» 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

0:1 Кузьменко 1 (Бусыгин, Дидковский) 25:19

1:1 Чемерикин (Егоров, Брютов) 34:36

1:2 Большаков 1 (Бицадзе, Сараев) 37:01

2:2 Дюрягин (Федотов, Калганов) 38:15

3:2 Кулиев (Дробин) 47:26

4:2 Кремзер (Дробин) 52:44

4:3 Бусыгин 2 59:59 ГБ

Вратари: Громовик — Годес (0:00 — 56:07, 57:46 — 58:13)

Броски (в створ): 46 (30) — 60 (33)

Вбрасывания: 28 — 22

Штрафное время: 12 (0-6-6) — 8 (2-4-2)

Состав «Рязань-ВДВ»: Годес, Клоберданец; Бусыгин — Кривошеев, Силантьев — Бицадзе –Валицкий (А); Е. Смирнов — Басистый, Дидковский — Кузьменко — Сироткин; Полунин (К) –Сараев, Большаков — Ревацкий — Баранов; Голиков — Зотов, Зубов — Савин — Халиуллин.