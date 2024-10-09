ХК «Рязань-ВДВ» продлил победную серию до 5 матчей

Игроки хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» продлили победную серию в чемпионате ВХЛ до 5 матчей.

Рязанская команда не проигрывает уже с 20 сентября. В этот день в гостях по буллитам был обыгран «Ростов» — 3:2. Затем были победы над «Тамбовом» в гостях — 5:1, домашние в матчах с АКМ — 4:3 и «Химиком» — 2:1 в овер-тайме.

8 октября во Дворце спорта «Олимпийский» «Рязань-ВДВ» разгромила «Торос» — 7:0.

Валерий Николаевич Кулибаба, главный тренер ХК «Рязань-ВДВ», прокомментировал очередную победу:

— Какие моменты вы считаете решающими для нашей сегодняшней победы?

— Как всегда, это командная игра. Ребята бились друг за друга, выполняли игровое задание, которое мы им сегодня предложили к этому сопернику. Все линии сыграли хорошо. Первый период я считаю равным: просто мы реализовали свои моменты, а соперник — нет. А уже дальше, конечно, мы игру взяли в свои руки.

Сумасшедшая поддержка болельщиков тоже гнала ребят вперед. И большинство, и меньшинство, и вратарь — сегодня всё сложилось для такой победы.

Впереди у команды ещё три игры в Рязани: 10 октября с «Ижсталью», 12-го с «Молотом», 14-го с «Олимпией».