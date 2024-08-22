Четверг, 22 августа, 2024

ХК «Рязань-ВДВ» представил состав на новый сезон и официальное фото команды

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/hcryazan_official

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» представил состав на новый сезон и официальное фото команды. Запись опубликована на официальной страницы клуба ВКонтакте 21 августа.

На фото:

нижний ряд, слева направо:

Еременко Максим (в), Петраков Иван (н), Еграшин Евгений Владимирович — тренер вратарей, Гаврилов Игорь Николаевич — тренер, Кулибаба Валерий Николаевич — главный тренер, Годес Роман Дмитриевич — заместитель директора ХК «Рязань-ВДВ» по работе с профессиональными командами, Смирнов Олег Евгеньевич — Президент Федерации хоккея Рязанской области, директор ХК «Рязань-ВДВ», Печников Иван Валерьевич — генеральный менеджер, Уваев Вячеслав Викторович — спортивный директор, Фищенко Иван (н), Горохов Никита (в), Шерстнев Савелий (в)

средний ряд, слева направо:

Шмелев Дмитрий Сергеевич — массажист, Чурюканов Иван (н), Толпегин Денис (з), Голиков Андрей (з), Алиев Руслан (н), Козлов Григорий (н), Ванин Денис (з), Балдаев Даниил (н), Буцаев Дэниэл (н), Онишко Артем (з), Усманов Игорь (з), Мужиков Дмитрий (з), Иванов Михаил (н), Немчинов Павел Андреевич — врач команды, Платонов Глеб Алексеевич — тренер по ОФП

верхний ряд, слева направо:

Воробьев Анатолий Викторович — администратор команды, Горбунов Александр Сергеевич — сервисмен, Андриянов Антон (н), Павлюков Илья (н), Баринов Семен (н), Чижиков Егор (н), Миронов Андрей (з), Подзиньш Зигурдс (з), Салов Юрий (з), Платонов Егор (н), Морозов Александр (н), Сачков Данила (н), Опоцкий Руслан (з), Князев Кирилл (н), Дюкин Даниил (з), Валицкий Исаак (н), Лапин Александр (н), Шигапов Ринат Асхатович — видеотренер, Данилин Алексей Сергеевич — специалист по экипировке.

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