Хищения при закупках гумпомощи для бойцов СВО вскрыли в Воронежской области

Силовики задержали первого заместителя директора казённого учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» Валентина Плахотина, сообщают «Вести Воронеж» 15 мая.

По данным СМИ, задержание проведено по подозрению в хищениях при закупке гуманитарной помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции. Журналисты сообщают об увольнении всей команды, отвечавшей за закупки.

Также «Вести Воронеж» сообщают об увольнении вице-мэра города Марины Плиевой. Ранее сообщалось, что она покинула мэрию по семейным обстоятельствам, журналисты выяснили: заявление написано после первого допроса сотрудниками Следственного комитета.

Власти Воронежской области отреагировали на происходящее сообщением в телеграм-канале. В нём говорится о системной борьбе с коррупцией, помощи правоохранителям в расследовании коррупционного дела в одном из областных подведомственных учреждений.