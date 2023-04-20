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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии Рязанской области

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Image by Freepik

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии Рязанской области и составили топ-10 самых дорогих предложений с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Лидер списка — вакансия юриста (медиа, шоу-бизнес) с зарплатой от 200 тысяч рублей. От кандидата требуют юридическое образование, опыт работы от 3 лет и способность оперативно изучать необходимый профильный материал и применять его на практике.

На второй позиции рейтинга — предложение для реставратора с зарплатой от 150 тысяч рублей. Требуется специалист с высшим образованием, опытом аналогичной работы свыше 3 лет и знанием теории и практики реставрационных работ, умением работать с инструментами.

Третье место заняла вакансия тренера по теннису с зарплатой от 150 тысяч рублей. Нужен специалист с опытом для работы со сборной командой Рязанской области.

Далее по списку — вакансии рекрутера (удалённо), маркетолога, шеф-редактора, слесаря-гидравлика, автокурьера, начальника управления по работе с персоналом и бренд шефа/шеф-повара.

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