HBO выпустил трейлер спецвыпуска сериала «Друзья»

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HBO выпустил трейлер спецвыпуска «Друзей» и раскрыл подробности картины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Специальный выпуск популярного сериала выйдет на стриминговой платформе 27 мая.

— Выпуск «Друзья: Воссоединение» впервые выйдет 27 мая, в первую годовщину запуска HBO Max. В картине примут участие звезды сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер, — сообщается на сайте сервиса.

В сериале также примут участие певцы Джастин Бибер и Леди Гага, группа BTS, футболист Дэвид Бэкхем, актеры Кит Харингтон, Синди Кроуфорд.

Напомним, в сентябре 2019 года сериалу «Друзья» исполнилось 25 лет. С 1994 по 2004 год удалось снять 236 серий.