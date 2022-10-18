Губернатору Рязанской области хотят разрешить оставаться в должности больше двух сроков

В Рязанской области планируется внести изменения в Устав. Об этом говорилось сегодня на заседании регионального правительства.

Основной закон собираются привести в соответствие с федеральным, разрешив губернатору исполнять обязанности более двух сроков. Также губернатора планируют наделить правом выносить предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за плохую работу.

Кроме того, глава региона сможет предложить местным депутатам отправить чиновника в отставку.

Принять закон должна Рязанская областная Дума.

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