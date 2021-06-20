Губернатора Клычкова восхитило мужество орловских врачей

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, пишет портал «ОрелТаймс».

Глава региона обратил внимание на особую значимость труда врачей в период пандемии и признался, что не перестает восхищаться мужеством и профессионализмом медработников.

«Сегодня мы адресуем слова глубокой благодарности всем медицинским работникам области, которые в непростых условиях продолжают оказывать квалифицированную помощь жителям Орловщины, демонстрируя высочайшее мастерство и проявляя лучшие человеческие качества», – обратился к врачам Клычков.

Политик также поделился планами по развитию престижа профессии и поддержке всех категорий медработников.