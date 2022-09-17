Суббота, 17 сентября, 2022
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Губернатор Владимирской области Авдеев наделил полномочиями сенатора Шохина

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев наделил полномочиями члена Совета Федерации РФ главу города Владимира Андрея Шохина, сообщила пресс-служба администрации региона.

Голосование на выборах главы Владимирской области прошло 9-11 сентября. Врио губернатора Авдеев от «Единой России» набрал 83,68%. Явка избирателей составила 29,05%. В пятницу прошла церемония его вступления в должность. На этапе регистрации в качестве кандидата в губернаторы Авдеев подавал список с претендентами в Совет Федерации, в котором были указаны председатель регионального Заксобрания Владимир Киселев, глава города Владимира Андрей Шохин и глава Коврова Елена Фомина.

«Представлять Владимирскую область в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Владимирской области будет Андрей Станиславович Шохин. Указ о наделении его полномочиями сенатора подписал Александр Авдеев», — говорится в сообщении.

Членом Совета Федерации от исполнительного органа власти Владимирской области с 8 октября 2018 года являлся Александр Пронюшкин.

Шохин родился 5 октября 1961 года в городе Владимире. Имеет два высших образования: в 1984 году окончил Владимирский педагогический институт имени П.И. Лебедева-Полянского по специальности «Учитель математики и физики», в 2006 году — Владимирский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях городского хозяйства». Трудовую деятельность начал в 1984 году, работал учителем. В 1989-2005 годах занимал руководящие должности в коммерческих структурах. В 2002 году избран депутатом Совета народных депутатов XXIV созыва. С 2005 по 2010 годы занимал должность заместителя главы города Владимира, начальника управления муниципальным имуществом администрации города. С мая 2010 года по март 2011 года работал директором по развитию ОАО «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения». С 28 апреля 2011 года по 22 сентября 2020 года — глава администрации города Владимира, с 23 сентября 2020 года — глава города Владимира.

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