Губернатор Рязанской области посетил Александро-Невский район

В субботу, 15 мая, Николай Любимов посетил Александро-Невский район. Там он посетил торжественное мероприятие в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На церемонии возложили цветы и гирлянду Воинской Славы к памятнику великому полководцу. Прозвучал ружейный салют, курсанты прошли у памятника торжественным маршем.
Николай Любимов во время поздравления рассказал, что название района связано с приделом князя Александра Невского в Петропавловской церкви. Это случилось благодаря генералу Александру Меньшикову, который был владельцем этих земель в 18 веке. Он считал святого своим покровителем.
Губернатор напомнил, что муниципалитет стал первым и пока единственным в регионе участником проекта комплексного развития сельских территорий.
Особое внимание он уделил местной администрации. Глава региона подчеркнул, что успешность района напрямую связана с руководством муниципалитета.