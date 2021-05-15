Губернатор Рязанской области посетил Александро-Невский район

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В субботу, 15 мая, Николай Любимов посетил Александро-Невский район. Там он посетил торжественное мероприятие в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На церемонии возложили цветы и гирлянду Воинской Славы к памятнику великому полководцу. Прозвучал ружейный салют, курсанты прошли у памятника торжественным маршем.

Николай Любимов во время поздравления рассказал, что название района связано с приделом князя Александра Невского в Петропавловской церкви. Это случилось благодаря генералу Александру Меньшикову, который был владельцем этих земель в 18 веке. Он считал святого своим покровителем.

— Александр Невский побеждал везде и никем побежден не был. Ваш район тоже победитель, один из лучших в регионе. Александро-Невский может служить примером для многих других муниципалитетов. Он динамично развивается и входит в число лидеров региона по эффективности работы органов местного самоуправления, по ряду экономических показателей и достигнутых результатов в социальной сфере, — подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор напомнил, что муниципалитет стал первым и пока единственным в регионе участником проекта комплексного развития сельских территорий.

— Это позволит построить в районе еще одну новую школу, детский сад и ясли, спортивные площадки, клуб, создать целый ряд сельскохозяйственных комплексов. А это новые рабочие места, — заключил Николай Любимов.

Особое внимание он уделил местной администрации. Глава региона подчеркнул, что успешность района напрямую связана с руководством муниципалитета.