Губернатор Рязанской области поручил обустроить удобные пешеходные переходы возле всех соцучреждений

4 сентября Павел Малков провёл заседание правительства, на котором поручил обустроить безопасные и удобные пешеходные переходы рядом со всеми социальными учреждениями. Об этом говорится на сайте областного правительства.

Губернатор прокомментировал обращения рязанцев из соцсетей по поводу необходимости обустроить возле Перинатального центра в Рязани современный пешеходный переход и оборудовать остановку общественного транспорта. Как заявила мэр Елена Сорокина, сейчас там переход находится в 250 метрах от лечебного учреждения.

Главе городской администрации и региональному минтрансу губернатор поручил проработать этот вопрос. Елена Сорокина пообещала подать заявку на участие в конкурсном отборе при первой возможности.

Переход оборудуют по всем правилам безопасности. К нему продолжат тротуары, установят искусственные неровности и светофор.

Павел Малков: «Пешеходный переход у Перинатального центра нужно сделать как можно быстрее, в минимальные сроки. В ближайшее время прошу представить проект с конкретными сроками и источниками финансирования»

По словам губернатора, такую работу нужно провести по всем социальным объектам — внимательно проанализировать все такие объекты и создавать переходы там, где необходимо.

Павел Малков: «Всегда должен быть комплексный подход при строительстве новых зданий и благоустройстве прилегающих территорий. В результате безопасные пешеходные переходы и парковки появятся у каждого социального объекта. В ближайшее время, как минимум в следующем году, они должны появиться у самых крупных учреждений. Поручение дано. Предложения со всех профильных структур и глав администраций я жду. Будем последовательно этот вопрос решать»

Аналогичное поручение губернатор давал при осмотре нового строящегося лечебного корпуса областного онкологического диспансера. В следующем году у здания действующий пешеходный переход дооснастят светофором с кнопкой, финансирование проекта уже предусмотрено.

Напротив онкодиспансера создают площадку на 60 парковочных мест, есть возможность расширения парковочного пространства ещё на 60 мест в непосредственной близости от учреждения.