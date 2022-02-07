Губернатор Рязанской области: Мамы и папы должны быть уверены – их малыши будут получать всю необходимую помощь и поддержку

7 февраля в Рязанской области прошло общественное обсуждение регионального законопроекта закрепляющего бесплатное предоставление систем мониторинга крови детям сахарным диабетом первого типа. В нем приняли участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, депутат регионального парламента Татьяна Панфилова, родители детей с сахарным диабетом первого типа

Работа по обеспечению детей системами мониторинга крови неинвазивным методом в Рязанской области активизирована еще в 2021 г. В ноябре председатель бюджетного комитета Госдумы РФ Андрей Макаров заявил о решении выделить Рязанской области более 400 миллионов рублей, которые пойдут, в том числе на закупку таких систем. Обсуждаемый законопроект закрепит постоянное финансирование приобретения и обслуживания таких систем, общая сумма будет корректироваться в зависимости от числа таких пациентов.

В ходе встречи родители высказали свои предложения, которые будут учтены при подготовке финальной редакции документа. Было отмечено, что опыт Рязанской области может быть использован другими субъектами. Также родители задали вопросы, касающиеся особенностей лекарственного обеспечения и медицинского сопровождения детей, больных диабетом. Аркадий Фомин пообещал проработать озвученные темы в оперативном порядке.

Реклама

Комментируя обсуждение регионального законопроекта Андрей Макаров подчеркнул, что пример Рязанской области поможет решить эту проблему по всей стране.

– Рязанская область покажет очень хороший пример федеральной власти и другим регионам. Пример человеческого, бережного отношения к самым маленьким своим гражданам, – отметил Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил уверенность, что после тщательного обсуждения с родителями детей, региональный закон будет принят в кратчайшее время.