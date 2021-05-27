Губернатор посетил производство железобетонных изделий в Путятинском районе

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В четверг, 27 мая, губернатор Рязанской области посетил производство железобетонных изделий ООО «Перспектива» в Путятинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основными направлениями производства являются услуги по очистке и устройству водоемов, укреплению береговых линий, строительство, ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, производство и поставка обогащенного песка. Особое внимание было уделено новому инвестиционному проекту по производству железобетонных изделий для использования в строительстве.

На сегодняшний день реализована его первая очередь. Реализация второй очереди планируется в 2021 году. Проект позволит создать в Путятине новые рабочие места.

— Хотелось увидеть, насколько действенна помощь, которую мы оказываем. Сегодня предприятие можно считать успешным уже на первом этапе. Построено производство, приобретено оборудование, оно работает. Считаю, что у предприятия хорошие перспективы. Это прекрасный пример для тех, кто еще не решился обратиться за поддержкой, организовать свой бизнес. Видно, что помощь предоставляем не зря, — подчеркнул Любимов.

В ходе разговора с руководством компании глава региона обсудил вопросы развития рынка сбыта и обеспечения производства кадрами.