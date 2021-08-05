Губернатор поручил организовать ливневки возле новой школы в Кальном и ближайших домов

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В среду, 4 августа, Николай Любимов поручил организовать ливневки возле новой школы в Кальном и близлежащих к ней домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор рязанской области осмотрел ход строительства нового образовательного учреждения и выявил ряд проблем. В частности, после прошедших ливней подходы к близлежащим домам залило водой.

— Надо искать комплексное решение, чтобы не только школу не затопило, но и отвести угрозу затопления от домов, которые находятся рядом. Это выходит за рамки проекта, но такие решения будут найдены, мы пойдем на дополнительные затраты и обязательно поможем городу, — подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона также встретился с местными жителями и выслушал их предложения. Он поручил мэру города Елене Сорокиной и министру строительного комплекса взять во внимание все пожелания.

Напомним, строительство школы для 1 100 детей ведется с апреля 2021 года. Общая стоимость работ оценивается в 880 млн рублей. Внутри организуют столовую на 400 мест, актовый зал на 649 человек, три спортивных зала и всю необходимую инфраструктуру.

В настоящее время рабочие устраивают фундамент и выносит инженерные сети.

Строительство планируют завершить к концу 2022 года.