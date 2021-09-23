Губернатор пообещал найти и наказать поддонков, угрожавших расстрелять школьников в Вологде

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников прокомментировал угрозу массового расстрела школьников в гимназии №2 в Вологде, пишет Вологда-поиск.

Ранее в анонимном телеграм-канале появились сообщения от неизвестных, которые обещали расправится с учениками и требовали выкуп за то, чтобы не убивать тех, кто заплатит.

Глава региона отметил, что школа находится в полной безопасности. По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, угрозы были не из Вологодской области.

Кувшинников заверил, что злоумышленники будут найдены и наказаны. По его словам, скоро вологжане увидят их портреты, и поддонки будут «плакать крокодиловыми слезами» из-за страха ответственности.