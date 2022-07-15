Губернатор Подмосковья: Ярцев был тренер с большой буквы

РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что скончавшийся бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев был специалистом с большой буквы.
В пятницу «Спартак» сообщил, что заслуженный тренер России Георгий Ярцев скончался на 75-м году жизни.
Ярцев был главным тренером сборной России с 2003 по 2005 год, под его руководством национальная команда выступала в финальной части чемпионата Европы — 2004. Он возглавлял «Спартак», с которым стал чемпионом России в 1996 году. Кроме того, Ярцев тренировал московское «Торпедо», волгоградский «Ротор», московские «Динамо», «Красную Пресню» и молдавский «Милсами», был генеральным директором «Тамбова».
Будучи игроком, Ярцев в составе «Спартака» стал чемпионом СССР (1979), завоевал серебро национального первенства (1980).