Губернатор Подмосковья: Ярцев был тренер с большой буквы

РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что скончавшийся бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев был специалистом с большой буквы.

В пятницу «Спартак» сообщил, что заслуженный тренер России Георгий Ярцев скончался на 75-м году жизни.

«Сегодня не стало Георгия Александровича Ярцева, моего старшего товарища. Это был человек искренний, с чувством юмора, характером – тренер с большой буквы. Он многое сделал для развития футбола в нашей стране, для наших ребят, которые хотели играть и побеждать. И мы всегда будем помнить его таким. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Ярцев был главным тренером сборной России с 2003 по 2005 год, под его руководством национальная команда выступала в финальной части чемпионата Европы — 2004. Он возглавлял «Спартак», с которым стал чемпионом России в 1996 году. Кроме того, Ярцев тренировал московское «Торпедо», волгоградский «Ротор», московские «Динамо», «Красную Пресню» и молдавский «Милсами», был генеральным директором «Тамбова».

Будучи игроком, Ярцев в составе «Спартака» стал чемпионом СССР (1979), завоевал серебро национального первенства (1980).