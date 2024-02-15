Губернатор Павел Малков в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства Рязанской области ответил на вопросы парламентариев

В четверг, 15 февраля, губернатор Павел Малков выступил перед депутатами регионального парламента с отчетом о деятельности правительства области в 2023 году. Заслушав докладчика, депутаты задали главе региона интересующие их вопросы.

Первым взял слово член фракции партии «Единая Россия» Владислав Сафронов. Он рассказал, что к представителям регионального парламента обращаются жители Рязанского района. Люди обеспокоены появившейся в СМИ региона информацией о возможном создании близ деревни Агарково мусорного полигона.

– Обстановка нагнетается искусственно. Людей взбудоражили на ровном месте, используя подмену понятий: вместо мусороперерабатывающего завода говорят о строительстве полигона для захоронения отходов, – пояснил Павел Малков. – Сразу скажу, что решение о строительстве мусороперерабатывающего завода не принято.

Для подробного анализа ситуации глава региона предложил создать на площадке областной Думы специальную комиссию, в работе которой примут участие местные жители, ученые, экологи, эксперты. При этом Павел Малков отметил, что сегодня организация свалок неактуальна, будущее за раздельным сбором мусора и за мусоропереработкой.

Целый блок вопросов касался социальной сферы. Руководитель фракции «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина подняла тему обеспеченности граждан льготными лекарствами:

– В прошлом году периодически возникали проблемы с обеспечением льготных категорий граждан медикаментами. Выявлена ли причина этих перебоев, что сделано, чтобы не допустить таких нарушений в будущем?

– За прошлый год мы практически вдвое увеличили профосмотры и диспансеризацию. Больше заболеваний стали выявлять на ранних стадиях, в результате чего существенно выросла потребность в лекарствах, возникли перекосы в снабжении, – рассказал губернатор. – Такое увеличение потребности закрываем оперативными закупками. В этом году мы настраиваем модуль в медицинской информационной системе, который целиком будет отвечать за планирование необходимости лекарственных средств. Мы изучаем опыт других регионов, которые достигли наибольших успехов в этой сфере.

Владимир Рожков, член фракции партии «Единая Россия», акцентировал внимание на строительстве и реконструкции социальных объектов и напомнил, что в некоторых случаях подрядчики работали с нарушениями. Например, были сорваны сроки реконструкции школы в селе Тюшево Рязанского района, не уложились в график подрядчики при строительстве Дома культуры в селе Сотницыно Сасовского района и ремонте футбольного манежа в Рязани.

– По некоторым указанным объектам заказчиком работ являются руководители данных учреждений, которые не имеют и не должны иметь необходимых компетенций в строительстве, – отметил Владимир Рожков. – Имеется ли здесь системная ошибка?

– Я всегда предпочитаю отвечать прямо: да, системная ошибка здесь есть. Мы прошлый год провели в режиме подвига, когда сражались в условиях плохих проектов, некачественной организации работ. Было много нарушений, мы с ними боролись. Но в целом все объекты сданы, – подчеркнул глава региона. – Я с Вами согласен, это нельзя назвать системной работой. Необходимо менять систему заказа в строительной сфере. Эту задачу я ставлю перед строительным блоком на текущий год.

О строительстве социальных объектов говорила и Наталья Рубина. Она обратила внимание на проблемы рязанского микрорайона Дашкого-Песочня, где не хватает школ, детских садов, медицинских учреждений, отсутствует проектирование дорожной сети к новым жилым кварталам. Парламентарий спросила, что региональным правительством было сделано для решения перечисленных проблем.

– Сейчас запускаем строительство поликлиники – это приоритет №1 для всего района. Начинаем проектировать реконструкцию ДК «Октябрь». Продолжается строительство школы на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский», государственную экспертизу проходит проект еще одной школы, – сообщил Павел Малков. – Надо серьезно работать по дорогам. Планируется капитальный ремонт улицы Зубковой, организация кругового движения в районе Ледового дворца. Нужно заниматься и улицей Новоселов: расширять и организовывать выделенную полосу для общественного транспорта. Будем всем этим заниматься и поэтапно воплощать в жизнь.

О нехватке социальных объектов в густонаселенных районах города говорил и Денис Сидоров, руководитель фракции КПРФ. Парламентарий подчеркнул, что системному развитию территорий мешает точечная застройка и спросил, какие меры для регулирования строительства приминаются правительством региона. Павел Малков сообщил, что разрешительную документацию на проведение работ в областном центре дает муниципалитет:

– Я, когда приехал в регион, обратил внимание, что муниципальной земли вообще не осталось. Она уже у кого-то в руках. В этом вопросе надо разбираться. Необходимо проанализировать выданные разрешения на предмет их законности и соответствия градостроительным нормам. Работа эта идет. Если нарушения есть, значит, разрешения можно отзывать и переделывать проект. Городская администрация должна такие вещи держать на контроле.

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Пупков отметил, что для получения федерального софинансирования на проекты инфраструктурного развития (например, строительство объектов соцсферы, коммунальной и транспортной инфраструктуры) необходимо пройти отбор на уровне профильного федерального министерства. Парламентарий поинтересовался, ведется ли в регионе опережающая подготовка проектов для участия в отборе для получения средств. Павел Малков сообщил, что министерствам и ведомствам поставлена задача участвовать во всех федеральных проектах. Сейчас регионом разработана документация на строительство различных объектов, включая школы, детские сады, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты и многое другое.

Затронули в рамках отчета главы региона и вопросы, связанные с новой транспортной моделью Рязани, которую презентовали осенью 2023 года. Руководитель фракции партии «Новые люди» Вадим Польевтов подчеркнул, что отмена и изменение привычных маршрутов, а также организация выделенных полос для общественного транспорта вызвали недовольство рязанцев, после чего процесс внедрения новой модели был поставлен на паузу. Павел Малков сообщил, что долгое время транспортная система Рязани развивались бессистемно, не учитывая активный рост микрорайонов и интересы жителей, поэтому в этом направлении предстоит большая работа:

– Активнее надо развивать общественный транспорт и не ориентироваться на чьи-то коммерческие интересы. Прорабатываем возможность удлинения троллейбусных маршрутов, будут появляться выделенные полосы, продолжим обновлять и муниципальный автопарк. Транспортная схема будет настраиваться с учетом развития города, с учетом пассажиропотока и самое главное – с учетом мнения жителей города.

Тему поддержки участников специальной военной операции поднял руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Репников. Он напомнил, что в мае прошлого года в регионе открылся социально-реабилитационный центр «Сосновый бор», на базе которого организована комплексная реабилитация бойцов и их близких. Парламентарий попросил главу региона оценить итоги работы центра и рассказать о планах на будущее.

– Оценку «Соснового бора» должны давать пациенты этого центра и наши гости. Отмечу лишь, что в России аналогов такому центру нет, и мы рады поделить этим опытом с другими регионами, – отметил Павел Малков. – Мы «Сосновый бор» обязательно будем развивать: восстановим здание водолечебницы, сформируем крытый манеж для занятий адаптивными видами спорта, благоустроим территорию. Также планируем запустить туда маршрут общественного транспорта, но для этого сначала нужно отремонтировать и расширить дорогу. Эти работы запланированы на текущий год.

В завершение выступления губернатор Павел Малков поблагодарил парламентариев за продуктивную совместную работу:

– Нам удалось существенно ускорить принятие всех решений. Мы научились, когда это действительно важно, принимать законы по злободневным темам не за недели, а за дни. Если есть замечания, мы их оперативно прорабатываем. Это и называется «командная работа».