Губернатор Павел Малков: Обновление автопарка мы обязательно продолжим

Обновление автопарка Рязани продолжится, сообщил губернатор Павел Малков на церемонии передачи 10 новых троллейбусов муниципальному предприятию «Управление Рязанского троллейбуса».

В церемонии приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун, глава администрации Рязани Елена Сорокина, руководство и сотрудники МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса».

Губернатор Павел Малков поздравил коллектив УРТ с обновлением автопарка и вручил водителям ключи от новых машин. Троллейбусы белорусского производства приобретены на средства резервного фонда правительства РФ. Губернатор поблагодарил премьер-министра страны Михаила Мишустина за поддержку Рязанской области. Павел Малков отметил, что в этом году это уже третья партия городского транспорта, переданная УРТ: 10 современных «Адмиралов» поступили в сентябре, еще 10 троллейбусов недавно были переданы Правительством Санкт-Петербурга.

Малков осмотрел салон одного из новых троллейбусов. Руководитель МУП г. Рязани «УРТ» проинформировал, что во всех троллейбусах установлены системы климат-контроля, камеры видео фиксации, автоматические звуковые информаторы для объявления остановок, электронные маршрутоуказатели, а также оборудование для подсчета пассажиропотока. Созданы условия для перевозки маломобильных групп населения.

Губернатор особо отметил, что все троллейбусы с возможностью автономного хода, это позволит продлить существующие маршруты без прокладки контактной сети.

«Теперь важно максимально быстро выпустить их на линию, — сказал Павел Малков. — Обновление автопарка мы обязательно продолжим. Это касается общественного и школьного транспорта, машин скорой помощи. Еще есть над чем работать. Надеюсь, что в течение 1-2 лет удастся существенно улучшить ситуацию в этом направлении».