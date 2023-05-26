Губернатор Малков встретился в Москве с рязанскими студентами МИРЭА

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках рабочей проездки в Москву провел встречу с рязанскими студентами, которые заканчивают обучение в МИРЭА — Российском технологическом университете, который является одним из лидеров в подготовке высококвалифицированных специалистов для быстро развивающихся наукоемких отраслей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Павел Малков рассказал на встрече о проектах, которые реализуются в настоящее время в реальном секторе экономики, в сфере молодежной политики. Особый акцент Губернатор сделал на возможностях для молодых специалистов, которые уже созданы в регионе и появятся в ближайшей перспективе. Кроме того, Павел Малков ответил на вопросы студентов, лучшим вручил Благодарности Губернатора за успешную учебу и активную общественную работу.

Губернатор отметил на встрече, что Рязанская область заинтересована в привлечении молодых квалифицированных специалистов и подчеркнул, что работа в регионе – это возможность быстрого профессионального роста и получения материальной поддержки от органов власти. «Для меня очень важно, чтобы в Рязанской области жили и трудились лучшие специалисты, — отметил Павел Малков. — В вашем университете очень сильная подготовка, она ведётся по востребованным у нас профессиям. Буду рад, если вы найдете себя именно в Рязанской области. Регион – один из самых перспективных в России. И это не просто красивые слова. У нас множество преимуществ».

Губернатор подчеркнул, что в Рязанском регионе, в том числе, развитый промышленный, сельскохозяйственный, строительный комплекс. Отрасли динамично развиваются и привлекательны для инвесторов. «Сейчас в региональном инвестпортфеле 95 проектов на сумму свыше 270 млрд рублей. Это больше 20 тысяч новых рабочих мест», — сказал Павел Малков. Он добавил, что очень много возможностей для развития молодых специалистов в медицинском кластере, ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», на территории индустриального парка «Рязанский», где создаются высокотехнологичные производства с рабочими местами для ИТ-специалистов и кадров смежных с ними профессий. Рязанская область в десятке пилотных регионов, где будет реализован национальный проект по созданию отрасли беспилотных авиационных систем. По словам Павла Малкова, в регионе многие работодатели предоставляют меры поддержки, хорошие социальные гарантии. Работает система грантовых конкурсов. Расширяются возможности ипотеки, в том числе льготной. Пакет мер постоянно дорабатывается. «Стараемся всячески поддерживать молодежь в развитии. Полностью изменили подход к молодежной политике в регионе. Выстраиваем качественно новый уровень взаимодействия. Вовлекаем молодежь в работу консультативных и совещательных органов. И задачи социально-экономического развития региона, по сути, решаем вместе», – сказал Губернатор.

В рамках встречи Губернатор Павел Малков и ректор РТУ МИРЭА Станислав Куджа подписали Соглашение о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и университетом. Также глава региона и представители Молодёжного совета Рязанской области посетили лаборатории вуза и Детский технопарк «Альтаир».