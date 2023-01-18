Среда, 18 января, 2023
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Губернатор Малков сообщил о росте индекса промышленного производства на 10,5%

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Фото: www.council.gov.ru

По итогам 11 месяцев 2022 года индекс промышленного производства в Рязанской области вырос на 10,5%. Об этом во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко рассказал губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, в экономике Рязанской области сохраняется позитивная ситуация, несмотря на западные санкции. Отмечается рост в промышленности, сельском хозяйстве, малом бизнесе.

Малков считает, что в целом импортозамещение в регионе проходит успешно. В Рязани и области работает большое число инвесторов, появляются новые предприятия, оказывается поддержка малому и среднему бизнесу.

Удаётся не просто сохранять рабочие места, наблюдается дефицит квалифицированных кадров.

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