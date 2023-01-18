Губернатор Малков сообщил о росте индекса промышленного производства на 10,5%

По итогам 11 месяцев 2022 года индекс промышленного производства в Рязанской области вырос на 10,5%. Об этом во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко рассказал губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, в экономике Рязанской области сохраняется позитивная ситуация, несмотря на западные санкции. Отмечается рост в промышленности, сельском хозяйстве, малом бизнесе.

Малков считает, что в целом импортозамещение в регионе проходит успешно. В Рязани и области работает большое число инвесторов, появляются новые предприятия, оказывается поддержка малому и среднему бизнесу.

Удаётся не просто сохранять рабочие места, наблюдается дефицит квалифицированных кадров.