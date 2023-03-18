Губернатор Малков рассказал о встрече с рязанскими медиками, вернувшимися из Мариуполя

С самого начала СВО рязанские медики отправились помогать бойцам и мирным жителям.

Ирина Абрамова — врач-терапевт, заведует Ухоловской районной больницей. Уже трижды ездила лечить жителей Донбаса. Педиатр Рязанской районной больницы Ольга Кривушина в течение месяца помогала юным пациентам Мариуполя. Несмотря на непростые условия, они исполнили врачебный долг и помогли огромному количеству людей. Другие наши врачи и сейчас находятся на территории новых субъектов. Благодарен всем за неравнодушие и помощь.

На встрече обсудили, чем можем помочь нашим врачам, которые сейчас продолжают работать на освобождённых территориях, а также на что обратить внимание в системе здравоохранения Рязанской области.