Суббота, 18 марта, 2023
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Губернатор Малков рассказал о встрече с рязанскими медиками, вернувшимися из Мариуполя

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Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в социальных сетях о встрече с рязанскими медиками, вернувшимися из Мариуполя.

С самого начала СВО рязанские медики отправились помогать бойцам и мирным жителям.
Ирина Абрамова — врач-терапевт, заведует Ухоловской районной больницей. Уже трижды ездила лечить жителей Донбаса. Педиатр Рязанской районной больницы Ольга Кривушина в течение месяца помогала юным пациентам Мариуполя. Несмотря на непростые условия, они исполнили врачебный долг и помогли огромному количеству людей. Другие наши врачи и сейчас находятся на территории новых субъектов. Благодарен всем за неравнодушие и помощь.
На встрече обсудили, чем можем помочь нашим врачам, которые сейчас продолжают работать на освобождённых территориях, а также на что обратить внимание в системе здравоохранения Рязанской области.

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