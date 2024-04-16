Губернатор Малков рассказал о рабочей поездке в Пекин

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал подробности рабочей поездки в Китай. Пост глава региона опубликовал в соцсетях.

Сейчас делегация Рязанской области во главе с губернатором находится в Пекине. По словам Малкова, программа очень насыщенная, запланирован ряд встреч и переговоров. Делегаты планируют договориться об увеличении экспорта рязанских товаров на китайский рынок.

В прошлом году почти четверть общего объёма внешней торговли Рязанской области пришлась на КНР. По словам губернатора, потенциал для развития сотрудничества с Китаем огромный.

Губернатор уже провёл рабочую встречу с послом в Китае Игорем Моргуловым и торгпредом России Алексеем Дахновским. Кроме того, состоялась встреча с китайской торгово-промышленной палатой по вопросам экспорта продуктов питания, а также с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян.

Китай в условиях санкционных ограничений остается одним из главных экономических партнеров России и Рязанской области в частности, сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.

Товарооборот с республикой в 2023 году составил 22% от всего объема внешней торговли региона (на 30% больше по сравнению с 2022 годом).