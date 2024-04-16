Вторник, 16 апреля, 2024

Швакова: Китай остается одним из главных партнеров Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

Китай в условиях санкционных ограничений остается одним из главных экономических партнеров России и Рязанской области в частности. Об этом написала ВКонтакте зампред правительства региона Юлия Швакова.

«Товарооборот с республикой в 2023 году составил 22% от всего объема внешней торговли региона (на 30% больше по сравнению с 2022 годом). Продолжаем развивать экономические отношения с КНР, увеличивая долю экспорта.

15 апреля стартовала бизнес-миссия Рязанской области Китай с участием 8 рязанских предприятий, представляющих строительство, производство приборов и оборудования, медицинских изделий, пищевую промышленность, АПК. Официальную делегацию нашего региона возглавляет губернатор Павел Викторович Малков. Состоялась встреча с Послом РФ в КНР Игорем Владимировичем Моргуловым и торгпредом РФ Алексеем Витальевичем Дахновским, где главными вопросами стали перспективные направления сотрудничества в промышленности и сельском хозяйстве. С руководством Китайской ТПП обсудили взаимодействие в сфере производства продуктов питания. Темами переговоров с руководителями Департамента промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян стали кооперация в сфере инноваций и аэрокосмических технологий, в том числе механизмы сотрудничества с Аэрокосмической долиной, а также перспективы создания Ассоциации инновационного сотрудничества между провинцией и нашим регионом.

Рязанские компании «МПК «КРЗ», «КФ Конфеста», «Квантрон Групп», «Инфарм», «Источник-Логистинг», ИП Абрамов Д. Н. (ООО «Скопинзернопродукт»), «Краснодеревщик», «Моринсис-Агат-КИП» в рамках бизнес-миссии провели переговоры на бирже контактов с потенциальными партнерами. Цель — выход на рынок республики, а также поиск поставщиков сырья и комплектующих для производства продукции. Два участника бизнес-миссии — компании «Квантрон Групп» и «Техмашпром» — принимают участие в Кантонской ярмарке, самой крупной торговой выставке в КНР, которая проходит в Гуанчжоу. На рязанском стенде представлены зарядные электростанции, системы контроля тары, камера технического зрения и другая продукция.

По итогам встреч и переговоров ожидаем улучшения условий экономического взаимодействия между регионом и КНР, новых совместных проектов и контрактов».

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