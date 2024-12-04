Губернатор Малков провёл заседание правительства: о чём говорилось 3 декабря

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл заседание регионального правительства, где обсуждались итоги работы ведомств и администраций муниципалитетов, включая обработку обращений граждан из социальных сетей. На встрече были поставлены приоритетные задачи, касающиеся завершения текущих проектов и подготовки к следующему году.

Ключевые поручения губернатора

Завершение строительства объектов в 2023 году: Павел Малков потребовал усиленного контроля над проблемными стройками, чтобы все работы завершились в срок. Также поставлена задача ускорить подготовку к строительному сезону 2024 года и приступить к контрактации проектов на 2025 год.

Развитие связи: Руководитель Минцифры Максим Соников доложил, что в 2023 году базовые станции сотовой связи запущены в 12 населённых пунктах, а ещё 22 деревни подключат к сети в 2025 году. Жители, активно голосующие за развитие инфраструктуры на портале Госуслуг, могут рассчитывать на приоритетное подключение.

Водоснабжение в районах: В Старожиловском районе завершено строительство водозаборного узла в селе Вороново, запуск объекта запланирован до конца года. Также в селе Соха уже функционирует станция водоподготовки. На 2024 год муниципалитет намерен получить субсидию на строительство скважины в селе Рязанские сады.

Здравоохранение: Решён кадровый вопрос в Веселевском фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) Рыбновского района. С 2 декабря там начал работать постоянный фельдшер, что избавило жителей от необходимости ждать выездных специалистов.

Культура и инфраструктура:

Завершается капитальный ремонт Дворца культуры и искусства в Рязани в рамках нацпроекта «Культура». Работы планируют завершить к 20 декабря, а скульптурная композиция с фасада будет установлена в сквере на территории Дворца. Губернатор поручил ускорить процесс и обеспечить качественное наполнение Дворца кружками и творческими коллективами.

Продолжается 4 этап благоустройства Лыбедского бульвара. До конца года на участке от цирка до Кремлёвского вала появятся детская площадка, пешеходные и велодорожки с гранитным покрытием, а также новое освещение и озеленение.

Новые законы и бюджетные изменения:

Утверждено учреждение Дня многодетной семьи, который будет отмечаться во второе воскресенье сентября.

Уточнены доходные и расходные части областного бюджета: дополнительные 458 млн рублей федеральных средств направят на здравоохранение, профобучение сотрудников предприятий оборонного комплекса и социальную поддержку граждан.

Приняты изменения для развития туризма и поддержки бизнеса с учётом экологических и культурных критериев.

Губернатор подчеркнул, что многие текущие проблемы требуют оперативного и качественного решения, а недоработки этого года должны стать основой для улучшения работы в будущем. Участникам поручено держать ключевые проекты под контролем и поддерживать обратную связь с гражданами.