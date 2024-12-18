Губернатор Малков провел заседание областного оргкомитета «Победа»

Губернатор Павел Малков провел заседание Рязанского областного организационного комитета «Победа», которое состоялось в региональном Правительстве.

Павел Малков подчеркнул, что Рязанская область, как и вся страна, готовится к знаковому событию – 80-летию Великой Победы. «Важнейшая историческая дата для всей страны. Никто не должен забыть уроки Великой Отечественной войны, и наша задача – сохранить историческую правду. Работа идет. В юбилейный год надо наращивать и расширять. Направлений много: поддержка ветеранов, просветительская и поисковая деятельность, добровольческая работа. Мероприятия по памятным датам, по событиям военной истории, по патриотическому воспитанию молодежи, – сказал Губернатор. – 80-летие Великой Победы в каждом муниципалитете нужно провести достойно, на самом высоком уровне. Продумать все: оформление, благоустройство, уборку улиц, реставрацию мемориалов, праздничные программы. И, конечно, очень важна индивидуальная работа с ветеранами, которых нужно окружить максимальной заботой». Глава региона поблагодарил всех, кто занимается сохранением памяти о Великой Отечественной войне и ее Героях.

На заседании подробно обсуждалась подготовка к празднованию юбилея Победы. Первый заместитель Председателя Правительства Анна Рослякова представила проект плана основных мероприятий, которые пройдут не только в праздничные дни, но и в течение года. Она отметила, что, в том числе, состоится Всероссийская акция «Георгиевская лента», будет реализован патриотический проект «Рязань фронтовая». В следующем году в регионе планируется организовать две поисковые экспедиции совместно с Поисковым движением России. Продолжится работа по увековечению памяти о Героях, благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Вечные огни появятся в г. Касимове, р.п. Шилово и в Александро-Невском. Анна Рослякова подчеркнула, что в области уже открыт региональный волонтерский центр 80-летия Победы для оказания максимального внимания ветеранам, труженикам тыла, вдовам.

Речь также шла о комплексе мер, направленных на сохранение исторического наследия, результатах деятельности «Поискового движения России» в Рязанской области, патриотической работе регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Особое внимание уделили развитию регионального проекта Книга Памяти «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.». Недавно вышел 13 том издания. Ведется подготовка последующих томов, а также книг о военном наследии муниципальных образований области.