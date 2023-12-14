Губернатор Малков проведал «дом с характером» в Касимовском районе

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о посещении «дома с характером» в Касимовском районе. Пост глава региона опубликовал в телеграм-канале.

«После открытия молочного цеха в Касимовском районе заехал в Елатьму в гости на чай к Татьяне Дмитриевне Алимовой.

Последний раз был здесь летом, за это время хозяйка отремонтировала многие комнаты. Помогали волонтёры и молодёжь из Елатьмы. Недавно приезжали студенты-архитекторы из Рязани вместе с правнучкой Марии Андреевны Поповой. Татьяна Дмитриевна рассказала историю хозяйки усадьбы и восстановления её дома. Показала фотографии, как особняк выглядел до реставрации. Для ребят поездка стала уникальным опытом.

В прошлую встречу обсуждали вопрос прилегающей заброшенной территории. Как и обещал, удалось помочь в его решении. Татьяна Дмитриевна и её неравнодушные помощники продолжат восстанавливать особняк и территорию вокруг. Уверен, Дом с характером станет точкой притяжения не только Елатьмы, но и всего региона».

В июне Павел Малков описывал посещение этого места так:

«Во время поездки в Елатьму побывал в удивительном месте — в доме известной местной помещицы, новатора и мецената Марии Андреевны Поповой. Уникальный купеческий особняк 19-го века до недавнего времени простаивал и разрушался. Но получил вторую жизнь.

Историк Татьяна Алимова взялась за восстановление дома, чтобы сделать его местным историко-культурным центром. За пять лет она проделала колоссальную работу и вложила немалые личные средства».