Губернатор Малков призвал избегать формального подхода в борьбе с терроризмом

22 октября губернатор Павел Малков провел заседание региональной антитеррористической комиссии. Подробности сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

На заседании речь шла о предотвращении случаев нелегальной миграции, повышении эффективности работы муниципальных антитеррористических комиссий, в том числе Старожиловского и Милославского районов.

Павел Малков подчеркнул, что в настоящее время профилактика и борьба с проявлениями терроризма имеет особое значение. Результат во многом зависит от качества ежедневной работы на местах.

«Здесь точно не должно быть формального подхода. Безопасность граждан, правопорядок — эти вопросы сегодня на первом месте. Надо брать лучшие практики антитеррористической работы и распространять их при активном содействии региональной комиссии», — сказал он.

О проводимой работе в обозначенных направлениях доложили руководители УФСБ России по региону, Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, аппарата областной антитеррористической комиссии, муниципальных образований.