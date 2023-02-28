Губернатор Малков поручил провести мониторинг качества оказания госуслуг

28 февраля на заседании правительства губернатор Павел Малков дал поручение Минцифры Рязанской области организовать в регионе мониторинг качества оказания гражданам массовых госуслуг, а также представить предложения по дальнейшему постоянному совершенствованию интерфейсов и работы в этом направлении в целом.

Павел Малков отметил: «Сам переход услуг в электронный вид не является каким-то абсолютным позитивом. Процесс предоставления услуги должен быть таким, чтобы ее было максимально удобно получать заявителям. Мониторинг позволит иметь реальную информацию о качестве предоставления услуг и использовать ее в развитии услуг и соответствующих сервисов. Необходимо и внутри самой системы специальные подразделения создавать и ориентировать на эту работу, и обеспечить взаимодействие с внешними фокус-группами. Нужна реальная обратная связь с получателями услуг, чтобы понимать где и что еще следует улучшить».

Губернатор подчеркнул, что повышение качества услуг – это задача всех ведомств региона. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.